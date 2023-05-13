إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر

أصيبت طالبة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بسقوط فتاة من عقار في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين سقوط طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، من الطابق الرابع.

وتم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافها، نتيجة إصابتها بكسور وجروح بأنحاء جسدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.