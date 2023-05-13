برلمانى: الحوار الوطنى يسهم فى النهوض بالسياحة والقضاء على البطالة

تحدث الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، عن أفكار ومقترحات يستطيع من خلالها قطاع السياحة النهوض عن طريق نقاشات "الحوار الوطني".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "وصل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني مئات الأفكار بخصوص تطوير قطاع السياحة، وكلها أفكار جيدة ومنضبطة وقابلة للتنفيذ".

وتابع: "حصلنا على مجموعة من البيانات الضخمة في فترة الإعداد للحوار الوطني حتى نكمل بها صورة المقترحات المقدمة حتى لا تكون مجرد فكرة أو دراسة جدوى بسيطة".

وأكد أن الطيران الاقتصادي هو عامل مهم جدًا لخفض سعر تذكرة الطيران للتحرك بشكل منضبط وسليم في مصر، كما أن هناك حاجة إلى الوعي بالسياحة، فالمواطن المصري لا بد أن يعي أن هذا السائح هو جزء من دخله شخصيًا، سواء كان هذا المواطن يعمل في قطاع السياحة أو لا يعمل فيه.

واقترح العمل على تطوير طريقة التعامل مع السياح، بحيث يتم التعامل معه بثقة وصدق، مرددًا: "نحن في عالم منفتح والسائح يعلم من خلال الإنترنت ثمن الخدمات والسلع التي يشتريها، وبالتالي فإن المغالاة في الأسعار تسبب فجوة نفسية مع السائح".

وأوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن هناك أكثر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحوكمة والضبط لهذه الآلية بالتحديد، ومن ثم حدوث طفرة جديدة في قطاع السياحة، والذي بمقدوره القضاء على البطالة.