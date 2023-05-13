بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يفكر في الاستغناء عن أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في بيع نجم الفريق المغربي أشرف حكيمي.

حكيمي يلعب موسمه الثاني مع النادي الباريسي بعد انضمامه في صيف 2021، قادمًا من إنتر الإيطالي في صفقة كبيرة تكلفت قرابة الـ 70 مليون يورو.

وشارك حكيمي مع باريس في 78 لقاء وسجل 8 أهداف وحصد بطولتين.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن النادي منفتح على بيع حكيمي؛ بسبب انخفاض مستواه خاصة هذا الموسم وبعد مونديال قطر.

بالإضافة إلى ذلك قال التقرير، إن اللاعب يؤثر على مستقبل وقائد فرنسا والنادي الفرنسي كيليان مبابي.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي، لأشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقت الشرطة الفرنسية يوم الاثنين الماضي، اعترافًا من فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بتعرضها للاغتصاب من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تقارير صحفية أكدت أنها رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب الدولي المغربي.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين محامي اللاعب في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية. وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة".