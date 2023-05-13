السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات بالفيوم

قطع المياه لمدة ١٠ساعات
قطع المياه لمدة ١٠ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع المياه لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الأحد، حتى الساعة الثامنة صباح الإثنين المقبل، نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيانها اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة هي: مدينة الفيوم بالكامل، مركز الفيوم: هوارة المقطع، هوارة عدلان، دمشقين، اللاهون، مدينة الفيوم الجديدة، دمو، سجن دمو، مساكن دمو، منشاة دمو، وحدات الجيش بدمو، العزب ، مجزر العزب، الإعلام، سيلا،  العامرية،  البسيونية، كفور النيل، الزملوطى، سنوفر.

وفي مركز إطسا: مدينة إطسا، قلهانة، دفنو، منية الحيط، مطول، قلمشاه، الغابة، بحر أبو المير، الونايسة، المختلطة، منشية ظافر، أبوجندير، وفي مركز إبشواى: العجميين، طبهار، النصارية وتوابعهم، وفي مركز سنورس: مطرطارس، الكعابي، جرفس، أبوعيطه وتوابعهم، وفي مركز يوسف الصديق: النزلة، الحامولي، الشواشنة وتوابعها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

قطع المياه لمدة ١٠ساعات غدا الأحد الفيوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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