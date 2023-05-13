السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، محركات البحث على «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن سعر الدولار في الأسواق في البنوك وذلك بسبب ترابط بعض أسعار السلع بسعر الدولار، وفي السياق يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 في البنوك.

سعر الدولار اليوم السبت 

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لما جاء على موقع البنك المركزي المصري، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

«الدستور» يستعرض آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 13 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-5-2023

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهدت سعر الليرة اللبنانية اليوم السبت الموافق 10 مايو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ليسجل سعر الدولار في لبنان اليوم نحو 15,115.00  ليرة لبنانية، لتشهد الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

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