السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق ضبط بـ20 قطعة "حشيش" فى الإسكندرية

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37208 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان عن أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ح.أ.ح" سائق توكتوك، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده لإجراء مراقبته للتأكد من صحة المعلومات الواردة، فأبصرت القوة المتهم يقوم بعملية الاتجار بالمخدرات فتم ضبطه وبحوزته علبة سجائر وتبين أنها تحتوي على 20 قطعة حشيش، وكذلك بحوزته سلاح أبيض مطواة.

وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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