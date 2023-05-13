السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مقرر مساعد بالحوار الوطنى: نحاول مواجهة هجمات طمس الهوية المصرية لأطفالنا

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك العديد من المقترحات وصلت إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.

وأضاف مجاهد، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "هناك اقتراحات عملية جدًا وصلت للأمانة العامة، على سبيل المثال ملف الطفل وما يتعرض له الآن".

وتابع: "هناك بعض المنصات تعرض للأطفال (كرتون) يتعارض مع ديننا وقيمنا"، مؤكدًا أن هذه تعد هجمة على الهوية والحل ليس في المنع.

واستكمل: "الحل يكون عن طريق البحث عن إنتاج بديل، عن طريق مثلًا قناة تليفزيونية للأطفال لكي نعبر عن هويتنا الثقافية".

وأشار إلى أننا يجب أن نستثمر ما نفعله مثل موكب المومياوات على سبيل المثال، وكانت هناك هجمة أيضًا على هويتنا الفرعونية عن طريق تضليل الحقائق عن الفراعنة.

وأردف: "هنا نبدأ نبحث هل ندرس اللغة الهيروغليفية في المدارس، أم تدريس تلك المراحل التاريخية لخلق نوع من تعميق الوعي بهذا الجزء من الهوية لدى المواطن العادي؟".

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