السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب أسيوط

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة  بعد غدٍ الإثنين، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 6 آلاف فرصة عمل على الوظائف التالية:

١. قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق- كاشير- ستيورد).

٢. القطاع الخدمي (سائقون- مسئولو تمويل- مندوب مبيعات- أفراد أمن- كول سنتر- مدخل بيانات).

٣. القطاع الصناعي (عمال إنتاج- فنيو صيانة- فنى لحام- براد).

٤. القطاع الزراعي (مهندسون زراعيون– عمال زراعيون– فنيون).

٥. قطاع الأغذية (عضو فريق- عامل إنتاج- مساعد إنتاج- عامل نظافة- عامل مخازن– عضو فريق– مدير مطعم– متلقي طلبات).

٦. قطاع الملابس (عمال إنتاج– عمال مكواه).

٧. قطاع الدهانات (مسئول مبيعات).

٨. قطاع الاستثمار العقاري (إشراف– أمن– عمال نظافة).

ملتقى توظيف يوفر ٦ ألاف فرصة عمل  لشباب اسيوط

وقال مدير المديرية إن بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحي، وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

الاستثمار العقاري التضامن الاجتماعي الشباب في مصر السياحة والفنادق العمل الدولية القطاع الخدمي القطاع الزراعي تشغيل الشباب فى مصر

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