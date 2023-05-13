السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شقيقين يروجان الحشيش فى الشرقية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شقيقين قبل ترويجهما 150 طربة حشيش على عملائهما.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، فرع العاشر من رمضان، عن قيام "جمعة ح ع" 33 عاما، وشقيقه "إبراهيم" 24 عاما، مقيمين بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهما في كمين محكم أعد لهما بالقرب من كوبرى الشباب نطاق مركز أبوحماد، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة من مخدر الحشيش، تزن حوالي 15 كيلوجراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتبين من التحقيقات حيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهاتف يستخدمانه فى الاتصال بعملائهما وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الشرقية الحشيش شقيقين ضبط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)