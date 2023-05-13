ضبط شقيقين يروجان الحشيش فى الشرقية

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شقيقين قبل ترويجهما 150 طربة حشيش على عملائهما.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، فرع العاشر من رمضان، عن قيام "جمعة ح ع" 33 عاما، وشقيقه "إبراهيم" 24 عاما، مقيمين بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهما في كمين محكم أعد لهما بالقرب من كوبرى الشباب نطاق مركز أبوحماد، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة من مخدر الحشيش، تزن حوالي 15 كيلوجراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتبين من التحقيقات حيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهاتف يستخدمانه فى الاتصال بعملائهما وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.