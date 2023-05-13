السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مجرم بـ18 قطعة سلاح نارى بسوهاج

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط أحد العناصر الإجرامية؛ بتهمة الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة بسوهاج.

كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج، نشاط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص"، وقيامه بتخزين كمية من الأسلحة النارية بمسكنه تمهيدًا لترويجها على عملائه بنطاق محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على 18 بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش، عدد 73 خزينة لبندقية آلية، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سوهاج الإتجار فـى الأسلحة وزارة الداخلية ضبط الأسلحة النارية

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