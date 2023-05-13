السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "دمياط الجديدة" يتابع الأعمال بمشروعات جنة وسكن مصر

خلال الجولة
خلال الجولة

قام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، شملت المرور على مشروع  "جنة" المرحلة الأولى بإجمالي 44 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس، حيث تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة، موجهًا بعمل بوابة مشاة تؤدي إلى مركز الخدمات لخدمة السكان بالمشروع.

كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة موقع عمارات "جنة" المرحلة الثانية بإجمالي 59 عمارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات 89%، كما يجري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء بنسبة تنفيذ بلغت 60% من إجمالى الأعمال بتكلفة 49 مليون جنيه.

وانتقل المهندس محمد خلف الله، ومرافقوه لتفقد موقع 28 عمارة بمشروع "جنة" ضمن المرحلة الثانية بالمجاورة 34 بالحى السادس بنسبة تنفيذ للعمارات بلغت 98٪، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء بنسبة تنفيذ 37%، بقيمة 48 مليون جنيه.

وزار رئيس ومسئولو جهاز دمياط الجديدة عمارات سكن مصر جنوب الحيين الأول والرابع بإجمالي 45 عمارة بإجمالى 1068 وحدة سكنية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمد خلف الله، بالمرور على أعمال رفع كفاءة المشَّايات والأرصفة والطرق بالمنطقة الصناعية وامتدادها، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال (95٪)، وكذلك أعمال شبكة التليفونات الأرضية لدعم المنطقة، موجهًا بسرعة تغيير التالف من البردورات ورفع كفاءة المحاور والتقاطعات الداخلية تزامنًا مع إخلاء المنطقة المجاورة من المخلفات ورفع كفاءة الزراعة والاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص للمستثمرين، من خلال استغلال المساحات الشاغرة.

كما تابع المهندس محمد خلف الله، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 172 ألف م3/ يوم المغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، حيث استمع إلى شرح من مدير المحطة عن مكوناتها، وكذلك عن أعمال رفع الكفاءة الجارية للمرحلة الأولى.

وخلال تفقده المشروعات، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات وعرض أي معوقات عليه إن وجدت، والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، كما وجه بتنفيذ عددٍ من الملاحظات بالمشروعات بعد دراستها لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

المهندس محمد خلف الله المنطقة الحرة العامة للاستثمار جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة جولة تفقدية متابعة الموقف التنفيذي متابعة سير الاعمال محطة تنقية مياه الشرب مشروع سكن مصر مشروعات الإسكان

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