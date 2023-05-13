الطائفة الإنجيلية تنعى الأب وليم سيدهم اليسوعي

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، والذي انتقل عن عالمنا أمس الجمعة، صاحب عطاء مميز من الإنتاج الفكري، وتاريخ طويل في الخدمة المجتمعية.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها:"نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

ونعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس الراحل فى بيان رسمى.

وقال البيان:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى انتقال الأب وليم سيدهم اليسوعى، الذى انتقل إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء. ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى، ويمنح أسرة المتنيح، وكل الرهبنة اليسوعية الصبر والرجاء".