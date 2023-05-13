السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مقرر مساعد بالحوار الوطنى: نحاول ترسيخ الهوية والحفاظ عليها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني يضم التعليم والصحة والأسرة والشباب وغيرها، مشيرًا إلى أن المواطنين مهتمون بالمشاركة في المحور الثقافي بالحوار الوطني.

وأضاف مجاهد، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، أن هذا يعكس اهتمام الناس بالثقافة، متابعًا: "المحور الفرعي الذي سنبدأ به جلسة الخميس المقبل هو الثقافة والهوية".

وأكد أن الهوية تعد عنصرًا يهتم بالماضي والحاضر ويؤثر في المستقبل بشكل رئيسي، متابعًا: "إذا راجعنا تاريخنا نجد أن هويتنا كانت فرعونية، ثم أصبحت فرعونية قبطية، ثم أصبحت فرعونية قبطية إسلامية، ثم عربية"، مشيرًا إلى أن الهوية دائمًا تتطور.

وتابع: "دورنا هو محاولة ترسيخ الهوية والحفاظ عليها عن طريق الوسائل كافة"، مؤكدًا أهمية إعلاء قيم الإنسانية والقضاء على العنصرية.

الحوار الوطنى إدارة الحوار الوطني لجنة الثقافة والهوية الوطنية فى الحوار الوطني لجنة الثقافة والهوية الوطنية 8 الصبح DMC الدكتور احمد مجاهد

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