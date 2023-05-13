حبس متهمين بسرقة السيارات في مدينة السلام

قررت نيابة السلام حبس المتهمين بسرقة السيارات بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام النيابة بسرقة السيارات بعدف تقطيعها وبيعها والكسب والتربح منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث القاهرة في ضبط شخص له معلومات جنائية بمنطقة السلام ثان وبحوزته "عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة"، وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع ، وبأجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار- مبلغ مالى- ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .