الممتاز "ب".. الترسانة يعود للمنافسة بعد الفوز على دجلة وإيسترن يحقق مفاجأة

أهدر فريق وادي دجلة فرصة ذهبية للوصول لقمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، بعد هزيمته أمام الترسانة 1-3، وتوقف رصيده عند 47 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إف سي زد المتصدر، الذي تعادل مع إيسترن كومباني بدون أهداف في مفاجأة من العيار الثقيل.

نتائج مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في المجموعة الثانية، أدت إلى لانقلاب الصراع في المقدمة رأسا على عقب بعد فوز القناة على منتخب السويس 2-1، وارتفاع رصيده إلى 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن إف سي زد، وتجددت أمال القناة بقيادة محمد حليم في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

والمنافسة اشتعلت أيضا على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين بعد تعادل بتروجت مع النصر بدون أهداف، وارتفاع رصيده إلى 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الترسانة الذي هزم وادي ورفع رصيده إلى 39 نقطة.

كما اشتعلت المنافسة على المركز السادس الذي يخوض صاحبه دورة فاصلة مع الفريقين اللذين يحتلان المركز السادس في المجموعتين الأولى والثالثة، بتأهل فريقين لدوري المحترفين، حيث فاز بورتو السويس على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد.

وفاز العبور على مستقبل وطن 2-1 لتتساوى فرق منتخب السويس والعبور وبورتو السويس في رصيد 36 نقطة، وبالتالي الفرق اتي تحتل المراكز من الأولى إلى العاشر تتنافس سواء على الصعود للدوري الممتاز أو التأهل لدوري المحترفين أو احتلال المركز السادس في حين تشمل المنطقة الدافئة فرق كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي ومستقبل وطن وإيسترن كومباني والنصر الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدًا بفارق عشر نقاط عن الإعلاميين القابع في المركز الأخير الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثالث.

وأصبحت الفرصة مواتية لفريق السكة الحديد الذي سيواجه الإعلاميين غدًا، وفي حالة فوز السكة الحديد سينفرد بقمة المجموعة برصيد 51 نقطة.