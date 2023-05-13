السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج ثاني بطولة المصارعة بدورة "الشهيد الرفاعي 50"

ارشيفية
ارشيفية

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني فى بطولة المصارعة لوزن ٦٠ كيلو، والتى أقيمت ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٥٠) للجامعات والمعاهد المصرية، والتى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على أرض جامعة المنوفية، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة الجامعة المتميزين فى كافة الأنشطة والفعاليات القمية والمحلية، مهنئاََ الطالب مصطفي أبو النصر إبراهيم بكلية التربية الرياضية لتمثيله اسم الجامعة بالشكل المشرف وفوزه بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية فى البطولة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن دورة الشهيد الرفاعي تقام بشكل سنوي فى مختلف الألعاب الرياضية بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل والمستمر ومتابعتهم تنفيذ كافة الأنشطة الطلابية بشكل يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الطلاب، وذلك لأهمية تلك الأنشطة ودورها الإيجابي فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والعقلية، إلى جانب تأهيل المتميزين منهم للمشاركة فى البطولات الدولية.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، أن بطولة المصارعة للطلبة أقيمت بجامعة المنوفية بمشاركة ١٢٤ طالب من ٢١ جامعة مصرية، مضيفاً أن وفد الجامعة ضم كلا من الدكتور مصطفي محمد محمود بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد شوقي أخصائي رياضي بالإدارة.
 

إبراهيم بك ابي ارات اتهم ابو اتح ارة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

سقوط شاب من الطابق الرابع بكمباوند شهير فى 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)