جامعة سوهاج ثاني بطولة المصارعة بدورة "الشهيد الرفاعي 50"

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني فى بطولة المصارعة لوزن ٦٠ كيلو، والتى أقيمت ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٥٠) للجامعات والمعاهد المصرية، والتى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على أرض جامعة المنوفية، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة الجامعة المتميزين فى كافة الأنشطة والفعاليات القمية والمحلية، مهنئاََ الطالب مصطفي أبو النصر إبراهيم بكلية التربية الرياضية لتمثيله اسم الجامعة بالشكل المشرف وفوزه بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية فى البطولة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن دورة الشهيد الرفاعي تقام بشكل سنوي فى مختلف الألعاب الرياضية بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل والمستمر ومتابعتهم تنفيذ كافة الأنشطة الطلابية بشكل يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الطلاب، وذلك لأهمية تلك الأنشطة ودورها الإيجابي فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والعقلية، إلى جانب تأهيل المتميزين منهم للمشاركة فى البطولات الدولية.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، أن بطولة المصارعة للطلبة أقيمت بجامعة المنوفية بمشاركة ١٢٤ طالب من ٢١ جامعة مصرية، مضيفاً أن وفد الجامعة ضم كلا من الدكتور مصطفي محمد محمود بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد شوقي أخصائي رياضي بالإدارة.

