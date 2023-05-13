رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد بلدية نيس كوت دازور الفرنسية لبحث التعاون

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد بلدية نيس كوت دازور الفرنسية، لبحث آليات التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة محل الاهتمام المشترك.

ضم الوفد كلا من أوناس رامبال، نائب عمدة نيس ومندوب عن المنطقة الأورومتوسطية والرئيس المفوض لشبكة المدن الأورومتوسطية، وأكسافييه لاتور مستشار البلدية ومندوب شئون التعليم العالي والبحث والتعليم المستمر وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في نيس، وناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة، واتفقا على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق زووم لمناقشة التعاون المستقبلي من خلال الدرجات العلمية المشتركة.

وفي كلمته، رحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بالوفد الفرنسى في رحاب جامعة الإسكندرية، مشيراً إلى العلاقات الممتدة بين الجانبين من خلال التعاون الأكاديمى والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية، فى إكس مارسيليا، وبواتييه، وبوردو، وتولوز، وجرونوبل بفرنسا، لافتاً إلى تميز جامعة الإسكندرية بوجود أقسام خاصة باللغة الفرنسية فى عدة كليات والتي تتعاون بحثيا مع الجامعات الفرنسية، ولديها فرع بدولة تشاد في الدول الناطقة باللغة الفرنسية (الفرانكفونية) بقارة إفريقيا، مضيفا أن جامعة الإسكندرية أيضا وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الأوروبية مع جامعات ألمانية وإسبانية وإنجليزية، وأيضا مع جامعات أمريكية، وأشار قنصوة إلى أنه يأمل في تحقيق مزيد من التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال إنشاء المزيد من الدرجات العلمية المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات المشتركة، وكذا على مستوى البحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون من خلال المشروعات البحثية المختلفة.

فيما أكد الوفد الفرنسي حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة، لا سيما أنها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وأكد الوفد أن هناك بُعدا ثقافيا وتاريخيا يربط بين مصر وفرنسا خاصة بين محافظة الإسكندرية وبلدية نيس الفرنسية، أملا في توطيد التعاون مع جامعة الإسكندرية في البرامج التعليمية المختلفة.