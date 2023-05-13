السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي  للشهادة الاعدادية، الفصل الدراسي الثاني 2023، في يومها الأول من داخل مدرسة بدوي بدوي الابتدائيه بمدينة المنصورة، والتي تضم عدد 21 لجنة فرعية بإجمالي عدد طلاب 412 طالبًا.
رافق المحافظ خلال تفقده سير الامتحانات الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ووحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصوره التعليمية. 

وأشار "مختار" إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595  لجنة على مستوى المحافظة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادي عام، وتضم 123 ألفًا و705 طلاب وطالبات بعدد 580 لجنة، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفا و42 طالبا وطالبة بعدد 15 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة بعدد 7 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية امتحانات الشهادة الاعدادية

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