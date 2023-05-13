"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة تبلغ ذروتها الأربعاء المقبل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الطقس بداية من غدا الأحد، سيشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن ذروة الارتفاعات تكون يومي الثلاثاء والأربعاء تحديدًا، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وأضافت: أن "الأجواء حارة خلال هذا الأسبوع خاصة خلال فترات النهار، ولكن ما زالت درجات الحرارة منخفضة ليلا، إذ نشعر بالبرودة خاصة في الساعات المتأخرة ليلا والساعات الأولى في الصباح".

وتابعت:"لازلنا لم نشهد أي ارتفاعات في نسب الرطوبة، ونشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع بعض الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، والتي من الممكن تجنبها بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس".