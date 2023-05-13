انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، اليوم السبت، في 9 محافظات، ووفقًا للجداول المعلنة في كل مديرية تعليمية.

وبدأت امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 اليوم في محافظات "الفيوم، البحر الأحمر، الدقهلية، دمياط، أسوان، الإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وسوهاج".

وكانت مديريات التربية والتعليم، قد نسقت مع الجهات الأمنية المختلفة لتأمين أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بتكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية.