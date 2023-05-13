تقرير: الشرق الأوسط سيصبح منطقة السفر الأسرع نموًا خلال 2023

كشف تقرير دولي، أن الشرق الأوسط سيصبح منطقة السفر الأسرع نموًا خلال ٢٠٢٣، وارتفاع متوسط ​​الأسعار اليومية وارتفاع حجوزات الفنادق في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

صدر التقرير عن شركة "RateGain"، وهي إحدي الشركات العالمية لصناعة السفر والضيافة، وفقًا لما نقله موقع "ترافلينج لايف ستايل" الدولي.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الشرق الأوسط بشكل أسرع من الانخفاض الأخير في الطلب على السفر مقارنة بأي سوق سفر آخر في الربع من أبريل إلى يونيو.

وأوضح أن عدد الوافدين الدوليين إلى المنطقة سيزداد بنسبة 15 ٪ هذا الصيف، مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2019.

ووفقًا للتقرير فإن تعافي المنطقة قد تأثر بشكل كبير بقدرتها على التكيف والابتكار مع الظروف المتغيرة:

ويوضح التقرير كيف أن سفر الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لا يزال في ارتفاع باستخدام المعلومات من منصة تحليلات “الغرض من السفر” التي تم الحصول عليها مؤخرًا "Adara". ففي الربع القادم من العام، قدرت نتائج التحليل، أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستحافظ على نمط نموها وتتجاوز مستويات الإنفاق على سفر الأعمال التي شوهدت قبل الوباء.

ووفقًا لـ Rategain ، ينعكس النمو في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دبي وارتفاع متوسط ​​الأسعار اليومية لحجوزات الفنادق في مصر والمملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، والذي كان مدفوعًا بالطلب خلال شهر رمضان.