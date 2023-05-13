مدرب الترجى: مازالت أمالنا قائمة رغم الخسارة بثلاثية أمام الأهلى

أكد نادر داوود، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، أن أمال فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة رغم الخسارة أمام الأهلي في رادس.

وسقط الترجي على ملعبه أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراة الإياب التي ستقام الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وقال المدرب المساعد في تصريحات عبر موقع Foot24 التونسي " أمال الفريق مازالت قائمة في التأهل إلى النهائي رغم صعوبة المهمة".

وكشف السبب وراء الخسارة الثقيلة قائلا "الإرهاق كان عاملاً رئيسيًا وراء تراجع الأداء والجهاز الفني يتحمل مسؤولية الخسارة في نهاية الأمر".

وفي حال تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة سيواجه المتأهل من مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.