3 قضايا على طاولة جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني غدًا.. تعرف عليها

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم غدًا، لبداية جلسات الحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ويعتبر الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.

وعقد الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا تنظيميًا ، لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وشهد الاجتماع حضور النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، وخالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبدالعال، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «عبر زووم».

وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن في وقت سابق، عن بدء جلسات الحوار الفعلية مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة كل الأطياف والقوى الوطنية.