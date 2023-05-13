البرتغال تقر قانون القتل الرحيم بعد معركة طويلة من التشريعات

بعد معركة برلمانية طويلة مع الرئيس لمدة أربعة سنوات، أقرت البرتغال يوم الجمعة قانونًا يشرع القتل الرحيم للأشخاص الذين يعانون من معاناة شديدة والذين يعانون من أمراض مستعصية، حيث انضمت إلى عدد قليل من البلدان حول العالم.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن هذه القضية أدت إلى انقسام الدولة الكاثوليكية بشدة، وعارضها بشدة الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أحد أتباع الكنيسة المتدينين.

وبموجب أحكامه، سيسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بطلب المساعدة في حالة الوفاة إذا كانوا مصابين بمرض عضال وفي معاناة لا تطاق، وسيغطي فقط أولئك الذين يعانون من ألم "دائم" و "لا يطاق"، ما لم يتم اعتبارهم غير لائقين عقليًا لاتخاذ مثل هذا القرار.

يسري القانون فقط على المواطنين والمقيمين بشكل قانوني، ولن يشمل الأجانب القادمين إلى البلاد لطلب المساعدة في الموت.

وتمت الموافقة على مشروع قانون القتل الرحيم من قبل البرلمان أربع مرات في السنوات الثلاث الماضية، ولكن تم إعادته في كل مرة لمراجعة الدستور بسبب معارضة الرئيس، وتم تبني النسخة النهائية للقانون يوم الجمعة بدعم من الاشتراكيين الحاكمين الذين يتمتعون بأغلبية مطلقة في المجلس.

وقالت النائبة الاشتراكية إيزابيل موريرا، وهي من المدافعين المتحمسين عن تقنين القتل الرحيم: "إننا نؤكد قانونًا تمت الموافقة عليه بالفعل عدة مرات بأغلبية ساحقة".

أمام الرئيس الآن أسبوع لإصدار القانون الجديد، وقالت وسائل إعلام برتغالية إنه قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الخريف، وصرح موريرا لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لقد وصلنا أخيرًا إلى نهاية معركة طويلة".

وكان ريبيلو دي سوزا قد استخدم حق النقض ضد مشاريع قوانين سابقة بسبب "مفاهيم غير محددة بشكل مفرط"، وقال في وقت لاحق، إن اللغة المستخدمة لوصف الظروف النهائية لا تزال متناقضة وتحتاج إلى توضيح.

تنص النسخة الجديدة من القانون الآن على أن القتل الرحيم مسموح به فقط في الحالات التي يكون فيها "الانتحار بمساعدة طبية مستحيلًا بسبب إعاقة جسدية للمريض".