الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الترجى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

سجل بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الترجي التونسي.

ويتقدم الأهلي على الترجي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 55 بعدما استقبل تاو تمريرة طولية من محمد هاني قبل أن ينطلق ويتوغل من الجبهة اليسرى بسهولة قبل أن يسدد بقدمه اليسرى على يسار الحارس.

وكان تاو قد سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة لصالح الأهلي.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوجرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

 

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