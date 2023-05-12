الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف إجراءات الحكومة العاجلة للخروج من الأزمة الحالية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ملخص خطة الحكومة والإجراءات العاجلة المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن خطة الحكومة والتي قدمتها وزارة التخطيط، تتضمن مراجعة كافة المشروعات القومية، للنظر في إمكانية تأجيل بعضها خاصة في قطاعي النقل والتعليم العالي، ومراجعة إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن إجراءات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وأخرى لترشيد استتخدام النقد الأجنبي، منها توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي، من خلال توريق العائدات المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات (20 مليار دولار)، وإنشاء شركة تحوط بالتوازي مع التوريق برأسمال 5-7 مليار دولار، تقوم بإبرام عقود الآجلة للعملات الأجنبية، والتوقف عن الاقتراض الأجنبي إلا لتمويل عجز الموازنة، منع التعامل داخل مصر بغير الجنيه المصري.

خطة الحكومة

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