السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تؤثر الانتخابات التركية على العلاقات التركية الغربية؟

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

سلطت صحيفة "آسيا تايمز" الصينية، الضوء على الانتخابات التركية المقرر عقدها غدا الأحد، وتأثير ذلك وعلاقاتها على الغرب في حال فوز المعارضة التركية أو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 

وأفادت الصحيفة أنه من منظور جيوسياسي، قد تبدو الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد واحدة من أهم الأحداث السياسية السلمية لهذا العام، ولكن المظاهر قد تكون خادعة في السياسة التركية.

وفي ظل الاستقطاب الإضافي بين "الغرب مقابل الباقي" في السياسة الدولية، تتجذر وسائل الإعلام الغربية في هزيمة الرئيس الحالي رجب أردوغان حتى يكون أحد المؤيدين الرئيسيين لتعددية الأقطاب والاستقلال الاستراتيجي في النظام العالمي الناشئ الذي يضرب مثالًا مروعًا على الجنوب العالمي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تخيب الانتخابات التركية آمال الغرب، حتى لو فاز كيليتشدار أوغلو، ولا تتوقع توافقًا تامًا بين السياسات الخارجية التركية والمطالب الغربية. 
 
وتنبع إثارة وسائل الإعلام الغربية من فكرة تبسيطية مفادها أن أردوغان "الرجل القوي" الكاريزمي الذي يركب أجنحة شعبيته الهائلة ودرايته لاستغلال انقسام المشهد الانتخابي التركي، ويلتقي بخصمه في ترشيح المعارضة الموحد كمال كيليشداروغلو.

ووفقاً للتقري، فإنه على الرغم من أن انتخابات يوم الأحد قد تبدو قريبة جدًا من التكهن بها، إلا أنها قد تحقق فوزًا واضحًا لأردوغان في الجولة الأولى نفسها (بأكثر من 50٪ من الأصوات) مما يلغي الحاجة إلى جولة الإعادة.

وأضاف أن المجهول المعروف اليوم هو ما إذا كانت العلامة التجارية الانتقائية لسياسات حزب كيليتشدار أوغلو، والتي ساعدته في انتزاع الترشيح الرئاسي والتطرق إلى الانقسامات الأيديولوجية التي هي تاريخية بقدر ما هي ثقافية، ستكون كافية لإقناع عدد كافٍ من الناخبين لمساعدته على الفوز بالسباق.

وتابعت أن أردوغان رجل تاريخ له سجل حافل في السلطة في ترسيخ التفوق المدني في ديمقراطية فاعلة.

كيليتشدار أوغلو، على العكس من ذلك، ليس لديه ما يظهره ولم يشغل منصبًا منتخبًا، ومع ذلك، إذا كانت العواصم الغربية تحلم بفوز كيليشدار أوغلو، فإن ذلك يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة في انتخابات الأحد.  

ومع ذلك، فإن المفارقة هي أنه حتى لو كان كيليتشدار أوغلو هو الفائز، فلا ينبغي للقوى الغربية أن تتوقع مواءمة صريحة للسياسات الخارجية التركية مع المطالب الغربية، ولاحظ كيليتشدار أوغلو نفسه مؤخرًا أن السياسات الخارجية والدفاعية التركية "تُدار من قبل الدولة" و مستقلة عن الأحزاب السياسية".

ويأمل الغرب أنه بالنظر إلى  تحالف قوس قزح التي قد تدفع كيليجدار أوغلو إلى النصر، سيقود حكومة ضعيفة - على عكس حكومة أردوغان الحازمة والمستقرة. 
 

أردوغان تركيا الغرب العلاقات الانتخابات التركية

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