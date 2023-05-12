ناقد رياضي: غياب الجمهور عن مباراة الأهلي والترجي له بصمة سيئة

قال هاني عبد الصبور، الناقد الرياضي، إن النادي الأهلي تقدم بهدف بقدم اللاعب بيرسي تاو، في شباك نادي الترجي، بدوري أبطال أفريقيا في الدور نصف النهائي.

مباراة الأهلي والترجي

وأكد الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأهلي يعتمد منذ بداية المباراة على الهجمات المرتدة، معبراً:" الأهلي يمكنه إحراز المزيد والفوز بالمباراة".

فوز الأهلي

وتابع: "غياب الجماهير مأثرة على نفسية الفريقيين، إضافة إلى النادي الأهلي عنده إصابات كثيرة، ولكن في النهاية أتوقع أن تكون المباراة لصالح الأهلي، لأن مافيش خطورة تماماً حتى الآن على شباك الشناوي".