السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإرهابية تتنفس كذبا.. ادعاءات مفبركة لمحاولة تشويه مراكز الإصلاح والتأهيل

مركز للإصلاح والتأهيل
مركز للإصلاح والتأهيل

تسعى الجماعات الإرهابية دائما للعمل على محاولات تشويه ما يتم من إنجازات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، التي حققت فيها وزارة الداخلية نتائج غير مسبوقة في الحفاظ على حقوق النزلاء، في كافة النواحي الاجتماعية والطبية والرياضية، وذلك في إطار منظومة السياسات العقابية الحديثة التي انتهجتها وزارة الداخلية.

وتقوم الأذرع الإعلامية بين الحين والأخر ببث أخبار مغلوطة كاذبة بوجود انتهاكات داخل مراكز الإصلاح، لمحاولات تشويه هذا الإنجار، وأيضا ضمن محاولاتها البائسة للمساس بحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

وقطعت وزارة الداخلية شوطا كبيرا في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل، وكان أخرها افتتاح 3 مراكز جديدة في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية و15 مايو بالقاهرة وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج.

 

انتحار نزيل في مركز إصلاح

وكانت آخر تلك المحاولات البائسة من الجماعة الإرهابية التي تم إدعائها وهي تخلص سجين من حياته، حيث تم كشف هذا الأمر ، حينما نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا تخلص نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل من حياته. 

وتابع المصدر تأكيده على أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام والتى أصبحت محل إستهجان المجتمع المصرى  فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة، على حد قوله. 

ولوحت الجماعة الإرهابية أيضا ضمن محاولاتها البائسة، بوجود انتهاكات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالكذب والتزييف؛ إلا أن مصدر أمنى قد نفى ذلك جملةً وتفصيلاً صحة إدعاء إحدى المنظمات التى تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وجود تجاوزات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحملة  الممنهجة الممتدة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات التى تتلقى دعماً وتمويلاً منها لمحاولة إثارة البلبلة.

وأكد المصدر أن الرأى العام يعى جيداً مثل تلك الإدعاءات الكاذبة، فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.

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