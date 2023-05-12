كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!



في ترتيب مختلف، متزامن، بدأت كبريات مراكز الأبحاث العالمية والدولية والأممية في قراءة المشهد الحالي، في فلسطين المحتلة، والحرب المفتوحة التي تقودها دولة الاحتلال الصهيوني التوراتية المتطرفة على غزة وجميع المدن الفلسطينية المحتلة.

في هذا التوقيت، طرح مركز "مالكولم إتش كير كارنيجي" للشرق الأوسط، ما أعده المركز في مناسبة نكبة فلسطين، ودعا بالقول:"يصادف يوم 15 مايو/أيار الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية ، وهي لحظة حاسمة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي أدى إلى تهجير وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم أراضيهم" وقبل ساعات من الآن، كشف برنامج [رد الخبراء]، الذي يتبع "المجلس الأطلسي"، دار الخبرة الأمنية والسياسية لأبحاث حلف الأطلسي/الناتو، كشف عن قضية الساعة في مجال العلاقات الدولية والتعاون الدولي والأمن والسلام، جاد البرنامج بعنوان:: إسرائيل تقصف غزة. إلى أي مدى سيستمر هذا الصراع ، وكيف سيؤثر على المنطقة؟".

*حرب نتنياهو وعصابته المتطرفة نكبة جديدة.

بين كارنيجي، والمجلس الأطلسي، محاولة للبحث عن نتاج حروب وازمات صراعات ومحاز صهيوني ترتكب بشكل يومي منذ ما قبل عام 1948وانه بحسب كارنيجي :"

بعد أكثر من سبعة عقود ، لا يزال إرث النكبة يرسم الحقائق على الأرض ، ولا يزال الفلسطينيون يواجهون التهجير والعنف والتمييز المنهج" .

.. لهذا، وفي وقائع التصعيد العسكري لجيش الاحتلال الصهيوني المتطرف، الذي يقصف غزة ليل نهار، فما يأتي من دعوة كارنيجي، تلك الملاحظة، عن نية :" لاستكشاف تأثير النكبة على المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي اليوم ، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وتقرير المصير" ، ينظم مركز مالكولم هـ. كير كارنيغي للشرق الأوسط (MHKCMEC) حلقة نقاش في 19 مايو ، الساعة 4:30 مساءً . شرق . ومن بين المشاركين نائب الرئيس للدراسات في جامعة كارنيغي ومروان المعشر ونور عرفة وسارة ليا ويتسن وعمر شاكر.

.. و بعيدا عن هذا النشاط التقليدي، الصوري، كانت ردود خبراء " المجلس الأطلسي"، هي الأكثر خطورة في تحليها لما ستكون عليه المرحلة التالية من الحرب التي يقودها نتنياهو وجيشها المتطرف، بينما تلجأ الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإدارة الأميركية إلى، صياغة البيانات بدم بارد، وبالتالي، تأييد صواريخ نتنياهو وطائراته التي تنذر تصعيد خطير، يطار جميع دول المنطقة والإقليم وهذا ما ركزت عليه ردود خبراء المجلس الأطلسي.

*رد الخبراء: إسرائيل تقصف غزة. إلى أي مدى سيستمر هذا الصراع ، وكيف سيؤثر على المنطقة؟.

ما كشف في الردود، شارك فيه:

1- جوناثان بانيكوف:

مدير مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي. ضابط مخابرات أمريكي سابق ، عمل بانيكوف كنائب ضابط المخابرات الوطنية للشرق الأدنى في مجلس الاستخبارات القومي (NIC) من 2015 إلى 2020.

2- شالوم ليبنر:

زميل أقدم غير مقيم لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. وسبق له أن خدم سبعة رؤساء وزراء إسرائيليين متتاليين على مدى ربع قرن في مكتب رئيس الوزراء في القدس .

3- تقى نصيرات:

مدير الإستراتيجية والعمليات والتمويل في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي.

4- أندرو إل بيك:

زميل أقدم غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي. شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

بينما كانت مبادرة المجلس الأطلسي، تنطلق من محاور.، مهدت لها بالقول:

تعود "عملية الدرع والسهم" إلى شكل أقدم من أشكال الحرب ، لكن أساليبها حديثة.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، شنت أربعون طائرة إسرائيلية هجوما مستهدفا على مواقع في شمال وجنوب غزة. وقتلت الغارات ثلاثة من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وعشرة آخرين بينهم أطفال. وضربت إسرائيل مرة أخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء وأوقفت ما قالت إنه محاولة انتقامية. هل سيتصاعد هذا الصراع أكثر؟.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لإيران والسعودية ولاعبين إقليميين آخرين؟.

*جوناثان بانيكوف: الهجمات تدفع بالإصلاح القضائي والتطبيع على الطريق.

حدد الباحث بانيكوف، انه :"

من المرجح أن يؤدي القتل المستهدف لثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء-الماضي- إلى استئناف مؤقت على الأقل للأعمال العدائية مع الجهاد الإسلامي في فلسطين ، إحدى الجماعات (....) الأكثر بروزًا التي تعمل انطلاقا من قطاع غزة.

تأتي الضربات الإسرائيلية في أعقاب إطلاق الجهاد الإسلامي في فلسطين 104 صواريخ على إسرائيل بعد مقتل أحد كبار أعضاء الجماعة ، الذي كان قد أضرب عن الطعام في أحد السجون الإسرائيلية". وأكد:"أفعال إسرائيل ليست غير عادية ، لكنها تأتي خلال مجموعة من التحديات ، على الصعيدين المحلي والدولي" .

.. ويرى، عبر نظرة مستقبلية :

أ. :ستوحد الضربات مؤقتًا القادة السياسيين الإسرائيليين من اليسار واليمين. ويدعم كل من زعيم المعارضة يائير لبيد وعضوة الائتلاف اليميني المتطرف عوتسما يهوديت - وهو حزب سياسي يقوده وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير - الضربات. لكن من المرجح أن يكون الاندماج الوطني المؤقت قصير الأجل. من المحتمل أن تدفع الإضرابات الجدل حول الإصلاح القضائي الذي مزق المجتمع الإسرائيلي على مسافة أبعد قليلاً على الطريق.

ب. : تاريخ هذه المناوشات ، خاصة عندما لا تشمل حماس بشكل مباشر ، يشير إلى أن الصراع مع الجهاد الإسلامي من المرجح أن يستمر في نطاق سبعة إلى أربعة عشر يومًا ، بدلاً من عدة أسابيع أو أكثر من شهر.

ج. : يتواجد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض في إسرائيل لإحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإيجاز حول محادثات نهاية الأسبوع الماضي في دول المنطقة، تتعلق بمستقبل العلاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني.

د. : تهاجم إسرائيل ، بضربها الجهاد الإسلامي في فلسطين ،، وصفها الباحث ب"مجموعة إرهابية تدعمها إيران مباشرة" في وقت تسعى فيه - بعض دول المنطقة - إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية.مع طهران.



*شالوم ليبنر: تأتي العملية في الوقت الذي تمر فيه الحكومة الإسرائيلية بمنعطف سياسي مشحون.

.. غالبا ما يؤكد الباحث ليبنر على أن الحرب الجارية في فلسطين المحتلة، تحديدا في غزة، تأتي العملية في الوقت الذي تمر فيه الحكومة الإسرائيلية بمنعطف سياسي محفوف بالمخاطر، وقال:"

أدى إطلاق عملية الدرع والسهم في 9 مايو / أيار - عندما قُتل ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين في غارات جوية مستهدفة لجيش الدفاع الإسرائيلي - وضع حدًا للتكهنات حول عزم الحكومة الإسرائيلية على الرد بقوة على عدة هجمات صاروخية من غزة" .

.. ويقر الباحث :

1.:

إن حقيقة رد الجهاد الإسلامي في فلسطين هي نتيجة مفروضة. لكن ما يبقى غير مؤكد هو المسار المستقبلي لهذه المواجهة بالذات.

2.:

نتنياهو - المشهور بنفاده للمغامرة العسكرية - سيكون راضيا بالتأكيد عن احتواء جولة القتال الحالية ، تاركا قيادة الجهاد الإسلامي المنهكة تلعق جراحها والعودة إلى الوضع الراهن السابق حيث أبقت حماس غطاء (نسبيًا) على الهجمات (....) المنبثقة من قطاع غزة. اللغة الدقيقة التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي ، والتي عزلت الجهاد الإسلامي في فلسطين باعتبارها المحور الوحيد لحملته في غزة ، تتحدث بدقة عن هذا الهدف.

3.:

التصعيد لا يمكن استبعاده. لقد أعلنت حماس بالفعل أنها تنوي الدخول في المعركة للانتقام. يتم تدريب العيون أيضًا على الحدود الشمالية لإسرائيل بحثًا عن إشارات تدل على أن حزب الله ربما يحشد لفتح جبهة ثانية. واتباعًا للسابقة الخطيرة لشهر مايو 2021 - عندما اندلعت أعمال شغب في مدن إسرائيلية مع خليط من السكان اليهود والعرب خلال عملية Guardian of the Walls - يمكن أن يجد الأمن الداخلي لإسرائيل نفسه معرضًا للخطر من الداخل أيضًا. عبر خطوط القتال ، ستضغط العناصر المتشددة في حكومة نتنياهو بلا هوادة على الجيش الإسرائيلي للبقاء في مساره حتى يتم هزيمة الجميع ".

4.:

مع تعهد زعماء المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بدعمهم لعمل الجيش الإسرائيلي ، ووقف بن غفير مقاطعة حزبه للأعمال الائتلافية ، نتنياهو - إذا كان يدير Shield and Arrow بشكل مسؤول - مستعد لتحقيق الاستقرار في أغلبيته في البرلمان. النتيجة التي يعتبرها الناخبون الإسرائيليون دون المستوى الأمثل يمكن ، من ناحية أخرى ، أن تعجل زوال فترة ولايته كرئيس للوزراء.

*تقى نصيرات: الفلسطينيون ما زالوا يواجهون العنف اليومي.

.. يلفت نصيرات، في الرد، إلى مبادرة خبراء الأطلسي بالقول:"لا يزال الفلسطينيون يواجهون العنف اليومي.

.. ويؤكد:" كانت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة في وقت مبكر من يوم 9 مايو / أيار مثالاً آخر على هجماتها المستمرة على السكان الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة والضفة الغربية ، وانعدام المساءلة من المجتمع الدولي. الغارات الجوية التي قتلت أكثر من عشرة فلسطينيين ، من بينهم ست نساء وأربعة أطفال ، يجب أن توضع في سياقها. في الأسبوع الماضي فقط ، توفي سجين فلسطيني في الحجز الإسرائيلي بعد ستة وثمانين يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه في " الاعتقال الإداري ". هدم الاحتلال الإسرائيليمدرسة ابتدائية فلسطينية يمولها الاتحاد الأوروبي بالقرب من بيت لحم. ورفعت الغارات والهجمات العديدة على الفلسطينيين عدد القتلى في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى أكثر من 110 ، وهو الأعلى منذ سنوات. في الشهر الماضي ، خلال شهر رمضان ، داهمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى ، ودنست الأماكن المقدسة وسمحت للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بدخول الحرم".

في التحليل، يصل نصيرات إلى :

أ. :

توقيت التصعيد الحربي، على وجه الخصوص مرتبط بالسياسة الإسرائيلية الداخلية حيث يواجه نتنياهو تهديدًا كبيرًا لأجندته وقيادته.

ب. :

يواصل الإسرائيليون الاحتجاج على مقترحه للإصلاح القضائي للأسبوع الثامن عشر على التوالي ، والذي ولّد تعاطفًا دوليًا كبيرًا وسلط الضوء على التحالف المتطرف الذي اعتمد عليه للوصول إلى السلطة.

ج. :

إن ضرب غزة في خضم الاحتجاجات الأسبوعية ضده هو تكتيك مناسب لصرف الانتباه عن العناوين الرئيسية المحلية والدولية السلبية حول ما يسمى بدفعه المناهض للديمقراطية.

د. :

مع استمرار نتنياهو في الضغط من أجل توسيع النشاط الاستيطاني ، واستمرار استهداف وإذلال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ، ورفع الأصوات الأكثر تطرفا في المجتمع الإسرائيلي ، فإنه سيواصل استخدام الضربات والقمع ضد الفلسطينيين لتعزيز صورته دوليا و محليا كحامي قوي لإسرائيل. حتى في ظل تحالف إسرائيلي ليبرالي ، فإن الضربات الجوية على قطاع غزة والغارات على الضفة الغربية هي حدث مستمر وعلامة على انعدام الأمن الإسرائيلي كقوة محتلة.



*أندرو ل. بيك: إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عوامل مهمة أيضًا.

يحاول الباحث، ان يتلاعب في مصطلحات الحالة، ويقول إن :"إسرائيل هي سيد الكرة الصغيرة ، خاصة مع إيران" .

. ويلجأ إلى القول ان الولايات المتحدة، تبحث عن الصفقة الكبرى ، مثل صفقة نووية شاملة. إسرائيل راضية تمامًا عن استخدام هجمات محدودة وغير متكافئة لتقليل التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها.



.. الباحث يبث عبر المجلس الأطلسي، ان السؤال الحقيقي هو لماذا يبدو أن إيران تصعد ضد إسرائيل بينما تتصالح مع دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية؟.

..ويضع "الإجابة" بطريقة استعراضية يرى فيها:"

هي أنها تحاول تفكيك التطبيع الكاسح بين إسرائيل ودول الخليج العربية ، وهو التهديد الأساسي للهيمنة الإيرانية على الخليج الفارسي.

.. كما حدد " بيك"، رؤيته لما يسمى ب" اتفاقيات إبراهيم"، معتبرها:" هي شيء أكثر من معاهدة سلام وأقل من تحالف".

.. عمليا، وعلى أرض الواقع، الواضح دوليا، ومن خلال تخاذل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة حول أقطاب واحلاف العالم، التقدير، والخبرة الأمنية والعسكرية والسياسية، تشير إلى أن هناك من أراد لهذه الحرب ان تكون، وربما تستمر، بحسب المجلس الأطلسي لمدة طويلة، وقد تتهاوى حكومة نتنياهو المتطرفة، وفي الدلالة الأخرى، ان الشعب الفلسطيني، على الأرض، يصر على المقاومة ودحر الاحتلال الصهيوني، والواقع يفرض سياسة أمنية وطنية توحد الجهود، وتدعم كل التصورات المستقبلية لنهاية هذه المرحلة، التي تعنى للشعب الفلسطيني الأعزل، المحاصر، أنه يقف في مواجهة الموت والدمار، ومازال في ذلك منذ نكبة فلسطين 1948,.. والي اليوم يدافع عن الأرض والعرض والقدس والحرم القدسي الشريف، ويخوض في كل مكان معارك الصبر والنفيس السجون، واقتحامات قوة الاستعمار المتطرف،.. وبالطبع هناك في الكون من يرى ان دولة الاحتلال تمارس ديمقراطيتها في مواجهة شعب فلسطين، الذي يتصدى.. و سيستمر، لأنه ليس له إلا الشهادة، أو التحرر، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية الأممية.