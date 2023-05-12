الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. الأهلي يباغت الترجي بهدف مبكر.. وتوجاي يهدر التعادل

الأهلي
الأهلي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وأصبحت النتيجة تقدم المارد الأحمر بهدف.

منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمود كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى فشل الدبشي حارس الترجي في التعامل معها وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 كرة عرضية من جهة اليمين لفريق الترجي قابلها معتز زاديم برأسية من منتصف منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الأهلي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 15 أهدر الجزائري محمد امين توجاي هدف التعادل بعد رأسية مرت أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوجرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا. 

الاهلى الاهلي ضد الترجي الجنوب إفريقي بيرسي تاو محمد امين توجاي دورى ابطال افريقيا

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