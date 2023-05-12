غدًا.. المعهد العربي "معتمد" ينظم يومًا علميًا حول مستقبل "التمريض"

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب "ويبينار علمي" مجانا، غدا السبت، عن واقع ومستقبل التمريض، بمناسبة اليوم العالمي الذي يوافق 12 مايو من كل عام.

وتحت عنوان "الممرضون والممرضات.. مستقبلنا"، يتناول "الويبينار" العلمي دور التمريض المهم، والمحوري في الأزمات العالمية خاصة أثناء جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وفي رعاية المرضى المتعايشين مع الأمراض المزمنة، كما يناقش آفاق تنمية قدرات الممرضين والممرضات؛ لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في طرق وتقنيات الرعاية الصحية.

ويتحدث في "الويبينار"؛ دكتور إحسان أحمد يحيى المدرس بكلية التمريض جامعة القاهرة، دكتور أحمد فتحي أبو زيد استشاري طب الأطفال عميد المعهد الفني الصحي بالقاهرة وكيل نقابة أطباء الجيزة، ودكتور مصباح كامل استشارى الأمراض الباطنية والسكر رئيس الجمعية الآسيوية للسكر نائب رئيس جمعية السكر بالصعيد.

كما يتضمن برنامج "الويبينار"، تكريم أوائل دبلومات المعهد من الممرضين والممرضات الذين قدموا أروع الأمثلة والنماذج المشرفة والملهمة لكل العاملين في مجال التمريض.

وأكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، أهمية "الويبينار" الذي سينظمه معهد معتمد بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، في ظل الدور الكبير للممرضات في جميع أنحاء العالم، ومساهمتهن الفعالة ضمن التغطية الصحية الشاملة.

كما شدد رسلان على ضرورة تسليط الضوء على أهمية دور التمريض في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وقال الأمين العام للأطباء العرب، إن أطقم التمريض وغيرهم من العاملين في الرعاية الصحية يتحملون ضغوطات وتحديات عديدة في مواجهة كافة أشكال الطوارئ الصحية، وكان من بينها خطر وباء كورونا.

وأشاد بأطقم التمريض وباقي العاملين بالمجال الصحي في العالم، لاسيما دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد.. حث أمين عام اتحاد الأطباء العرب، جميع المؤسسات المعنية على القيام باللازم لتقدير الممرضات والدور الذي يقمن به في تقديم الرعاية الصحية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تمثل كوادر التمريض والقبالة أكثر من نصف القوى العاملة في القطاعات الصحية بدول إقليم شرق المتوسط.

وتشير التقديرات إلى حاجة دول العالم إلى نحو 9 ملايين إضافيين من الممرضات والقابلات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.