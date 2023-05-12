راجح داوود: مصر تمتلك عبر مر العصور أساطير في الغناء والتلحين والشعر

قال المؤلف الموسيقي راجح داوود، إن مصر تمتلك عبر مر العصور أساطير في الغناء والتلحين والشعر، معبراً: "نجاح العمل بيتوقف على عوامل كثيرة جداً، وغياب عنصر بيؤدي للفشل".

التأليف الموسيقي

وأكد المؤلف الموسيقي راجح داوود، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الموسيقى مرتبطة بالفيلم وفكرته العامة وليس بالسيناريو، وذلك لأن السيناريو قد يتم إضافة التعديلات عليه أثناء التصوير، لذا موسيقى العمل يتم عملها بناء على الفكرة التي يتبناها العمل.

الموسيقى التصويرية

وأضاف في حديثه، أنه فيلم الكيت كات، كان ثورة على العجز، وهذا سبب نجاح هذا العمل حتى الآن لما كان يحمله من رسالة سامية، إضافة إلى النجوم المشاركين الموهوبين به.

يذكر أنه ولد راجح داوود في 23 نوفمبر 1954، في القاهرة، وكان والده يعمل في المجال الصحفي بالإذاعة المصرية، وكان حريص على غرس حب الموسيقى بقلوب أبناءه، لذا التحق راجح داوود بالمعهد العالي للموسيقى وهو في التاسعة من عمره وتخرج فيه عام 1977