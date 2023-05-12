الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تمت المهمة.. موسيمانى يثير الجدل بشأن مستقبله مع أهلى جدة

موسيماني
موسيماني

أثار الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الجدل بشأن مستقبله مع أهلي جدة ورحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني قد نجح في إعادة أهلي جدة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه على تويتر "لقد تم إنجاز المهمة وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف، بالعربية يقولون خالصة".

وأتم "شكرا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، كل التحية".

جدير بالذكر أن الجنوب إفريقي قضى 8 أشهر على رأس الجهاز الفني لفريق أهلي جدة السعودي وتمكن من قيادة الفريق للتواجد في دوري روشن السعودي بعد الهبوط العام الماضي.

موسيمانى أهلي جدة السعودي بيتسو موسيمانى الدوري السعودي

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