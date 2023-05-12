دورى أبطال إفريقيا| حافلة الأهلى تغادر فندق الإقامة فى طريقها إلى استاد حمادى العقربى

غادرت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة، في طريقها إلى استاد حمادي العقربي في رادس، لخوض مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني اليوم، فقد تناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا ثم أدت البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة بالعاصمة تونس، فيما تناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرًا قبل ساعة ونصف الساعة من المحاضرة الختامية التي عقدها الجهاز الفني داخل فندق الإقامة، ويعقبها مباشرة التحرك إلى ملعب المباراة.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس الخميس، تم التأكيد على الضوابط الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء، كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.