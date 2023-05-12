جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي لديها بشأن مزاعم إرسال أسلحة لروسيا

استدعت وزارة خارجية جنوب إفريقيا السفير الأمريكي بسبب مزاعم أدلى بها بأن البلاد قدمت أسلحة وذخيرة لروسيا لحربها ضد أوكرانيا.

ووسط التداعيات الدبلوماسية، سيتحدث وزير خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حسبما ذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا في بيان نشر على تويتر.

وقال السفير الأمريكي، روبن بريجيتي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن جنوب إفريقيا حملت أسلحة وذخائر على متن سفينة روسية، تخضع لعقوبات، في قاعدة سيمون تاون البحرية بالقرب من كيب تاون في ديسمبر من العام الماضي. وقال بريجتي إن الأسلحة تم نقلها بعد ذلك إلى روسيا.

ووصف تسليح جنوب إفريقيا لروسيا بأنه "غير مقبول بشكل أساسي".

بعد تصريحات بريجتي ، أكد رئيس جنوب إفريقيا ، سيريل رامافوزا، أن التحقيق جار في زيارة سفينة الشحن الروسية، مشيرا إلى أن التحقيق بدأ قبل إعلان بريجتي عن اتهامه، وأنه سيستخدم أي دليل لدى مسؤولي المخابرات الأمريكية بشأن الأسلحة المزعومة.

وقال مكتبه في بيان إنه "لا يوجد حاليا دليل" على تحميل أسلحة على السفينة في جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنه "لا يوجد سجل لبيع أسلحة تمت الموافقة عليها من قبل الدولة لروسيا فيما يتعلق بالفترة / الحادث المعني".

وتهدد هذه القضية بتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأحد شركائها الأفارقة الرئيسيين.

وقال مونييلا إن جنوب إفريقيا ستصدر "خطوة" ضد بريجتي بسبب مزاعمه ، وهو مصطلح دبلوماسي يشير إلى شكوى رسمية. كما قال في تغريدة له على تويتر إن جنوب إفريقيا "تقدر العلاقات التي تربطنا بالولايات المتحدة الأمريكية. إنهم وديون وقويون ومفيدون للطرفين ".

وأثار موقف جنوب إفريقيا من الحرب على أوكرانيا قلق الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى منذ امتناعها العام الماضي عن التصويت في الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي. صرحت جنوب إفريقيا بأنها ستتخذ موقفًا محايدًا بشأن الحرب، لكن منتقدين قالوا إنها انحازت في الواقع إلى موسكو بعد أن استضافت وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف ، لإجراء محادثات في يناير وسمحت للسفن الحربية الروسية والصينية باستخدام مياهها في عمليات بحرية مشتركة. تدريبات قبالة الساحل الشرقي في فبراير.