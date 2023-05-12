محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المرورى لشارع 23 يوليو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تخطيط شارع ٢٣ يوليو، ووضع العلامات الإرشادية المرورية، ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها الشارع، والتي تبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة والأحياء ببورسعيد وحتى استاد النادي المصري "مرحلة أولى" بطول ٢,٦ كيلومتر.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع ٢٣ يوليو، حيث شملت أعمال التطوير توسعة الشارع وعمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار وتطوير وتجميل الأرصفة على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة وأعمال اللاند سكيب على أحدث طراز وتركيب اللوحات المرورية الحديثة، بالإضافة إلى رصف الشارع بطول ٢,٦ كيلومتر.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطريق الحيوية، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد.

IMG-20230512-WA0171

IMG-20230512-WA0170

IMG-20230512-WA0169

IMG-20230512-WA0164

IMG-20230512-WA0165

IMG-20230512-WA0166

IMG-20230512-WA0167

IMG-20230512-WA0163