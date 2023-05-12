محافظ بورسعيد يهنئ مديرية التعليم لاعتماد 5 مدارس جديدة

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكل منتسبيها برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة تعليم بورسعيد، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء، باعتماد خمس مدارس بالمحافظة، وهما: مدرسة بورفؤاد الفنية التجارية بنات، ومدرسة وادي النيل الإعدادية المشتركة، ومدرسة مجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات ومدرسة النورس، ومدرسة الشهيد نقيب عمرو السقا الإعدادية بنات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية، حاليًا، من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

كما وجه المحافظ الشكر لوكيل وزارة التعليم ببورسعيد وكل القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، وأشار المحافظ إلى أنه كان حريصا منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل.

وأكد على أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية للطلاب، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كل المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

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