تين هاج: لست مهتمًا بملاحقة ليفربول لنا

أكد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عدم اهتمامه بموقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وشدد تين هاج على أن الأمور ما زالت بيد فريقه للبقاء في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للخسارة أمام برايتون ووست هام في الجولتين الماضيتين بهدف دون رد، ليتقلص الفارق بينه وبين ليفربول إلى نقطة واحدة فقط.

ويوجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يحل في المركز الخامس.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام وولفرهامبتون: "من الواضح أننا نعلم ذلك لكن الأمر ليس مهمًا بالنسبة لنا، ونحن نعلم جيدا أن كل شيء مازال في أيدينا، المهم هو الخصم الذي سنواجهه غدا".

وتابع "علينا أن نتعامل معهم بجدية وقد قاموا بعمل رائع لذلك يجب أن نركز على ذلك وليس لدينا منافسين آخرين غير خصم مباراة الغد".

وواصل: "يمكننا تجاهل المنافسة بيننا وبين ليفربول لأن كل شيء في أيدينا وبإمكاننا تصحيح الأوضاع والسيطرة مرة أخرى".

وعن أخطاء دي خيا في المباريات الأخيرة، قال: "لا يمكننا تجاهل الأخطاء لكن الأخطاء الفردية جزء من كرة القدم".