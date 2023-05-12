الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البرومو الدعائى لـ"مستر إكس" (فيديو)

احمد فهمي
احمد فهمي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس" اليوم الجمعة، الإعلان الدعائي الرسمي للعمل بطولة الفنان أحمد فهمي، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية.

برومو فيلم “مستر إكس”

وشهد البرومو الرسمي لفيلم "مستر إكس" العديد من مشاهد الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال وصناع فيلم "مستر إكس"

فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ضيوف الشرف أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، والعمل قصة أماني التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

ويعد فيلم "مستر إكس" التعاون الفني الثالث بين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما من قبل معًا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود ومن إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها على أحد المسارح الكبرى بالسعودية في ديسمبر عام 2022.

تفاصيل شخصيات أبطال فيلم "مستر إكس"

وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

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