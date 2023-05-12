الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال كثيف من الطلبة على المراجعات النهائية المجانية لشهادات الثانوية بمستقبل وطن الشروق

مستقبل وطن الشروق
مستقبل وطن الشروق

أقام حزب مستقبل وطن الشروق برئاسة أمين عام قسم الشروق المهندس إبراهيم شفيق والدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم اليوم الجمعة فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلبة شهادات الثانوية العامة التي يقيمها الحزب بالكامل مجانا، في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها الحزب لدعم الأهالي والطلبة وتقديم خدمة مفيدة لهم متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقد شهدت فاعلية المراجعات النهائية المجانية منذ انطلاقها اليوم إقبال كثيف من جانب الطلبة، حيث حرصت أمانة مستقبل وطن الشروق على اختيار افضل المدرسين في كافة التخصصات لتقديم الاستفادة المثلى للطلبة

في ذات السياق أقامت أمانة مستقبل وطن الشروق، فاعلية المراجعات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية، والتي شهدت إقبالا كثيفا من الطلبة منذ انطلاقها، وعبر المشاركون سواء من طلبة الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الإعدادية عن بالغ سعادتهم بهذه المراجعات وأشروا إلى أن المدرسين المشاركين في المراجعات النهائية على أعلى مستوى وأنهم استفادوا كثيرا من تلك المراجعات.

 

 

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