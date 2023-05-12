الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمحاضرات "لغة الإشارة".. قصور الثقافة تختتم أولى ملتقيات تنمية مهارات العاملين

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى محاور ملتقيات تنمية المهارات التثقيفية للعاملين بها، والمعنية بلغة الإشارة، والتي قدمتها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين عبر البث المباشر، بهدف تيسير التدريب للتأهيل والتعامل مع الصم والبكم.

أشارت عزة عبد الظاهر -مسئول التمكين الثقافي بفرع ثقافة بني سويف- خلال حديثها بالمحاضرة الختامية، أن هناك سيكولوجية في التعامل والحديث مع الصم والبكم بشكل يتسم بالعفوية والبساطة حتى لا نجرح مشاعرهم، مع مراعاة عدم استخدام الجمل الطويلة ليكون هناك سهولة في التواصل معهم.

في حين أكدت نجلاء طلعت غالي -مترجمة إشارة بمؤسسة أبو الدهب للرعاية والتنمية- أن لغة الصم والبكم إحساس في المقام الأول لا مجرد إشارات، موضحة أن الهدف الأول في التعامل معهم هو العمل على إدماجهم في المجتمع.

وأضافت "طلعت" أن هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض أن الصم والبكم أقل ذكاء وتفكيرهم أقل من الإنسان العادي، وهو تصور غير صحيح، فهم لديهم فراسة وذكاء حاد وسرعة بديهة تعوضهم عما فقدوه من حواس، منوهة إلى ضرورة التفرقة وعدم الخلط بين الصم والبكم ومن يعانون من الإعاقة الذهنية.

وفي نهاية اللقاء قامت بالتركيز على مجموعة من الموضوعات منها: أنواع لغات الإشارة التي يعرفها الصم والبكم من لغة الأصابع والشفاه والتي تكون بمثابة ترجمة للحروف والأرقام والكلمات عن طريق الأصابع، وأن هناك بعض الإشارات الثابتة، وهي لغة الهجاء الأصبعي، الثابتة لمعاني الأشياء مثل المدرسة والمسجد والمستشفى والمطعم والأسماء مثل أحمد أو جمال أو حسين، الألوان، المحافظات، المدن، مشددة على أن من يتعامل مع الصم والبكم لابد من أن يتسم بالقبول والحب، إلى جانب إتقان واجادة لغة الإشارة حتى تصل لهم المعلومة المطلوبة بأسهل الطرق.

كما تطرقت إلى زراعة القوقعة الإلكترونية وهي سماعة توضع داخل الرأس، منوهة أنها لا تصلح لكل الحالات فضلا عن تكلفتها الباهظة وفي حالة اصطدام الطفل بشيء صلب يمكن أن تتعرض للتلف، وإلى ضرورة التعامل معها بأسلوب معين يتسم بالاهتمام والتأني والمتابعة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تنمية المهارات التثقيفية إعداد القادة الثقافيين التعامل مع الصم والبكم فرع ثقافة بنى سويف

الأكثر قراءة

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

بعد لقاء ابنتها في "معكم".. خبيرة أبراج تكشف صفات برج إيمان العاصي

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

غدًا.. 26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات