الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مصادر طبية: استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلى شقة سكنية بحى النصر

غزة
غزة

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف شقة سكنية في حي النصر في غزة، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية. 

وقالت الوكالة الفلسطينية في نبأ عاجل لها، إن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين، اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم انتشال جثتين من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع وصول إصابة لمواطن بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا.

مصادر طبية فلسطين استهداف حي النصر غزة

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