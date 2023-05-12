"تعليم سوهاج"؛ إجراءات مشددة لضمان تحقيق العدالة بين طلاب الإعدادية

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية استعدت جيدًا هذا العام لامتحانات الشهادة الإعدادية لتوفير مناخ آمن وملائم للتيسير على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، التي تنطلق غدًا السبت ويؤدي خلالها 86350 طالبًا وطالبة الامتحانات في 467 لجنة.

وأكد وكيل "تعليم سوهاج" أن المديرية اتخذت العديد من الاجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب بشفافية وحيادية، والحد كثيرًا من ظاهرة الغش في الامتحانات خاصة الغش الإلكتروني بمختلف لجان المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة، حيث تم طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة هذا العام فرغم أن الامتحان موحد على مستوى المديرية إلا أن أوراق الأسئلة تحمل أكوادًا مختلفة تعمل على تحديد أماكن أي محاولة للغش الالكتروني، كما أن أوراق الأسئلة في السابق كانت تصل للجان بالكامل ويتم عده داخل كل لجنة، بينما هذا العام كانت أوراق الأسئلة مقسمة بحسب عدد اللجان الفرعية وموضوعة داخل أكياس بلاستيك محكمة الغلق غير قابلة للفتح وإعادة الغلق ولا تفتح إلا داخل لجان الامتحانات الفرعية بمعرفة الملاحظين وأمام الطلاب وقبل ثواني من توزيعها عليهم.

وتابع وكيل الوزارة أن من ضمن الاجراءات التي اتخذتها المديرية هذا العام للحد من ظاهرة الغش أو الاخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان أنه تم تسليم أوراق الأسئلة لمراكز التوزيع الفرعية على 4 دفعات وليس دفعة واحدة كما كان يجري في السابق لتجنب بقاء الأسئلة لفترات طويلة في المراكز الفرعية، كما أن الأسئلة كانت تصل لمراكز التوزيع في صناديق معدنية محكمة الغلق ومؤمنة بقطع الرصاص التي تحمل أختامًا حكومية لكشف أي محاولة لفتحها.

كما أكد أن اللواء محافظ سوهاج وافق على توفير عضو متابعة مقيم داخل كل مركز توزيع فرعي طوال فترة الامتحانات وكذلك موجه مقيم بكل لجنة سير حرصًا على متابعة الإجراءات وبيان مدى التزام رؤساء اللجان ورؤساء مراكز التوزيع بالخطة الموضوعة لتأمين أسئلة الامتحانات.