الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: قواتنا صدت هجمات أوكرانية متصاعدة فى الشرق

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها صدت محاولات هجوم أوكرانية متصاعدة على مواقعها في شرق أوكرانيا، وأشارت إلى أن قواتها تراجعت في منطقة واحدة لأسباب مرتبطة بالتخطط الحربي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة في 26 محاولة هجوم على جبهة قتال تمتد لأكثر من 95 كيلومترا. 

وأضافت أن الهجمات وقعت باتجاه بلدة سوليدار التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقالت الوزارة: "تصدينا لجميع هجمات وحدات الجيش الأوكراني.. لم نسمح بأي اختراق للصفوف الدفاعية للقوات الروسية".

وأشار نفس البيان إلى أن القوات الروسية تراجعت قليلا في منطقة من مناطق الجبهة، وسيطرت على ما وصفته بأنه "مواقع أكثر ملاءمة" بالقرب من خزان برخيفكا شمال غربي باخموت.

وقال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقود القتال داخل باخموت وحولها عبر جهازه الصحفي إن ما تحدثت عنه وزارة الدفاع هو "هزيمة" في واقع الأمر.

واتهم بريجوجن، الذي ظهر خلافه المعلن مع وزارة الدفاع منذ شهور، كبار المسؤولين مرارا بتخريب ضغط قواته على باخموت واتهمهم هذا الأسبوع بالتراخي في حماية محيط باخموت، مما ترتب عليه السماح للقوات الأوكرانية باسترداد جزء من المدينة.

ولا تزال مدينة باخموت مركز القتال العنيف الدائر منذ شهور.

 وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تقدمت نحو كيلومترين في أنحاء مدينة باخموت بشرق البلاد هذا الأسبوع، وإنها لم تتخل عن أي موقع بالمدينة في هذه الفترة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الوضع في ساحة القتال.

وزارة الدفاع الروسية هجوم أوكرانيا الهجمات دبابة ألف جندي

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