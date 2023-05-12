"القاهرة الإخبارية": فصائل المقاومة تسير فى طريق واحد لمواجهة القصف الإسرائيلى

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن الموقف الفلسطيني موحد، وفصائل المقاومة تسير في طريق واحد لمواجهة القصف الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أننا نسمع صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية والاستطلاع تحلق على مسافات منخفضة، مؤكدة أن هناك هدوءا حذرا قبل قصف هدف جديد في غزة.

وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية نحو إسرائيل تعد رسائل سياسية وعسكرية قوية جدًا، موضحة أن كل التحليلات التي كانت تقلل من شأن صواريخ المقاومة الآن تراجع نفسها.

وأوضحت أن صواريخ المقاومة تستهدف مواقع محددة، وإسرائيل تحاول زعزعة القدرات العسكرية التابعة لتلك الفصائل، عن طريق استهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وتابعت: "التصريحات التي تخرج عن الفصائل الفلسطينية تؤكد أن الفصائل ما زالت تسير في طريق واحد، والرسائل الفلسطينية موحدة".