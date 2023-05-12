الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة تبحث مع سفيرة نيوزيلاندا سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفيرة إيمى لورنسون سفيرة دولة نيوزيلاندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على العلاقات المتميزة بين مصر ونيوزيلاندا، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25% و30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز السياحة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الحضارى، وتشجيع المنشآت الفندقية للتحول إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة، هذا بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد المصرى، منها السياحة الثقافية والترفيهية والمغامرات، وغيرها.

كما تناول اللقاء اهتمام السائح النيوزيلاندى بالسياحة الخضراء والمستدامة والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات إلى جانب رغبته فى الاندماج مع المجتمع المحلى فى المقاصد التي يزورها، وأن مصر من المقاصد السياحية المتميزة له لأنها تمتلك فرصاً سياحية كبيرة بما تزخر به من أنماط سياحية متنوعة خاصة السياحة الثقافية التي تحظى بشغف كبير من السائح النيوزيلاندى، إضافة إلى اختلاف المواسم المناخية بين مصر ونيوزيلاندا، مما يمثل فرصة كبيرة للترويج للمقصد المصرى في نيوزيلاندا، وأن السائح النيوزيلاندى الذى يزور مصر يكون من ذوى الانفاق المرتفع.

وقد حضر الاجتماع المستشار عمرو عبدالله المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والأستاذة إيمان جاويش مستشار السياسات بسفارة نيوزيلاندا بالقاهرة.

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