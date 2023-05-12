"الهجرة" فى أسبوع.. متابعة مستمرة لأحوال المصريين بالسودان

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 6 مايو إلى 12 مايو الجاري وهو كالآتي:

1) أعلنت وزارة الهجرة فتح باب التقدم للالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج". وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للاتحاق بـ "المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج"، الذي يعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بكل مجالات التنمية، وللراغبين في الانضمام يمكنهم التسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/W5CU5NjoBXbWACm47

2) في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة، وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة يتضح جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال المركز المصري الألماني، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.

3) شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة". وقالت السفيرة سها جندي مؤسسة "مصر بلا مرض" تعد إحدى المؤسسات الهامة التي تعمل على الأرض وتسعى لدمج الأطباء المصريين بالخارج في العمل الخيري المصري، تتمتع بخبرة في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الصحية، وإننا حريصون على التعاون مع المؤسسة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها في العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصري، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع في كل المحافظات.

4) شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الحفل السنوي لمؤسسة راعي مصر للتنمية، حيث قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مجموعة من أجمل إبداعاته الموسيقية، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية العامة والثقافية والفنية، بدعوة كضيف شرف رئيسي من المستشار أمير رمزي، رئيس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية.

5) في إطار المتابعة المستمرة لموقف إجلاء المصريين من السودان، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة أبو سمبل، وصلوا عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة، وقالت إن الدولة المصرية وفرت 10 حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا، ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، حيث نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري حتى الآن، من بينها 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي.

6) شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في مراسم توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي شهده معالي دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وقالت السفيرة سها جندي إن استراتيجية عمل الوزارة تتضمن العديد من الأولويات التي يتضمنها الإطار الاستراتيجي بين الدولة المصرية والأمم المتحدة، كما تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في إطار آليات العمل والتواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم أو في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

7) بالنيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في احتفالية الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا" والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي. وفي كلمتها، التي ألقتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، نقلت وزيرة الهجرة تحيات سيادته، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الأوروبية في العديد من قضايا التنمية المستدامة، والتي تعدُ نموذجا للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل الشراكات التي يتم العمل في إطارها، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لا سيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

8) شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، بشأن التعاون المشترك في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج. وقد أكدت الوزيرة أن البروتوكول جاء في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالمصريين المقيمين بالخارج وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، معربة عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض بما يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

9) ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اجتماعا مع عدد من قيادات وفريق عمل الوزارة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من خطط عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها بحث الاستعدادات الأولية لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج. كما أجرت الوزيرة جولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت خطة انتقال العاملين بالوزارة الى المقر، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

10) نشرت الصفحة الرسمية لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندي على "فيسبوك"، لقاء سيادتها في برنامج "صالون سي سات" مع د. إسراء نوار، والذي جرى على هامش زيارتها الأخيرة لولاية كاليفورنيا، وحرصت من خلاله على أن توجه رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان والجمال والسلام، كما قالت فيه إن زيارتها لكاليفورنيا شهدت زخمًا بلقاء الجالية والمستثمرين وعدد من المسئولين الحكوميين بالولاية، وحضور حفل جمع تبرعات لشبكة ECN لصالح مستشفى 57357، ولقاء باتحاد المصريين في الولايات المتحدة وزيارة لمقر الأبراشية المصرية بالولاية.

11) تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب لأسواق العمل الأوروبية، استعرض فريق عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جهود المركز، بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من وزارتي الخارجية والعدل والأمن الهولنديتين، والسفارة الهولندية بالقاهرة، حيث تناول العرض تجربة المركز والخدمات المقدمة للشباب من التأهيل والتدريب. وأشار مساعد وزيرة الهجرة إلى ترحيب السفيرة سها جندي بالوفد، والذي حرص على المشاركة في زيارة المركز والتعرف على ما يقدمه من خدمات، مؤكدًا أن وزارة الهجرة منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشباب.

12) شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، لاستعراض جهود الدولة المصرية تجاه الجالية المصرية في السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية، وخطط وزارة الهجرة للتعامل مع الأزمة المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة. واستعرض السفير عمرو عباس الجهود المبذولة من وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، حيث نجحت الدولة المصرية في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري، كما ضاعفت الدولة المصرية أعداد العاملين بالجوازات ووزارة النقل بميناءي أرقين وقسطل لاستيعاب الأعداد من الوافدين على مدار الساعة، وحرصت على توفير عشرات الحافلات لنقل القادمين مجانا إلى القاهرة ليتسنى لهم العودة إلى منازلهم.

13) وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

14) تواصل وزارة الهجرة تنفيذ الحملة التعريفية بتفاصيل التحديثات الأخيرة لقانون سيارات المصريين بالخارج، بمشاركة أهم المؤثرين في مجال السيارات، وهذه المرة تتضمنت دعوة للإسراع بالتسجيل قبل 14 مايو 2023 موعد انتهاء التسجيل، إلى جانب شرح المكتسبات من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة المتضمنة تخفيضًا يبلغ 70٪ على الضريبة الجمركية للسيارة الواردة من دول غير خاضعة لاتفاقات جمركية مع مصر، للتيسير لأكبر عدد من المستفيدين من المبادرة.