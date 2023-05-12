الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الفيوم" يحصد 7 مراكز فى مسابقات التفوق لفرق المرشدات (صور)

تعليم الفيوم يحصد
تعليم الفيوم يحصد 7 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات ال

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية إدارة المرشدات، وحققت 7 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

واعلنت المديرية أن مرحلة الزهرات عام، فازت فيها مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان إدارة ابشواى بالمركز الثانى على مستوى الجمهورة، ومرحلة الثانوي الفني (5 سنوات)، فازت فيها مدرسة دمو الفندقية ادارة شرق الفيوم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

أما مرحلة الثانوي الخاص، فازت مدرسة الرواد  الخاصة ادارة غرب الفيوم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

والتربية الخاصة، فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

والتربية الخاصة “الصم وضعاف السمع”، فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

والتربية الخاصة “المكفوفين” فازت مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، والمرحلة الإعدادية، فازت مدرسةالمحمدية الإعدادية بنات إدارة غرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر لجميع قائدات الفرق الفائزة بكافة المستويات، والطالبات والمشرفات ومديرى المدارس الفائزة، وأعضاء فريق العمل بمدارس التربية الخاصة، وتوجيه التربية الرياضية، الدكتور محمد البشيهى موجه عام  التربية الرياضية، و حمدية علام مسئول مركزى المرشدات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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تعليم الفيوم يحصد 7 مراكز مسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات

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