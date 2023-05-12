الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بكرداسة والمنطقة الصناعية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددًا من الطرق والمحاور المرورية بمركز ومدينة كرداسة والمنطقة الصناعية بأبورواش.

شملت جولة المحافظ تفقد الطريق التبادلي، وطريق ٢٨، وطريق ٢٦، وتوسعات محور ٢٦ يوليو، والطريق الأبيض والمنصورية. 

واطلع المحافظ على جهود النظافة وتوزيع المعدات وفرق العمل وأعمال التجريد ورفع المخلفات موجهًا رئيس مركز كرداسة ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بمتابعة حالة الطرق دوريًا والحفاظ على مستوى النظافة والشكل الحضاري لها وعدم السماح بالتعديات والالتزام بخط التنظيم. 

كما تفقد اللواء أحمد راشد جراج هيئة النظافة والتجميل بالمنطقة الصناعية الخاصة بالصيانات والعمرات، موجهًا برفع كفاءته والاستفادة من كل المعدات وإصلاح المعطل منها للدفع بها.  

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وخالد عصر رئيس مركز كرداسة، وعلي القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية.

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